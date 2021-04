Iniziativa di solidarietà del Rotary club Val d’Agri a favore dell’Hospice di Viggiano

Nell’ambito della Giornata Distrettuale dedicata alla Salute, il Rotary Club Val D’Agri ha inteso donare al Family Hospice “Il Mandorlo” di Viggiano, un ECG Smart SE-1 (elettrocardiografo con monitor) ed una Sterilizzatrice a secco.

Il Family Hospice “Il Mandorlo” è una struttura sanitaria residenziale, un luogo di accoglienza e ricovero, confortevole e familiare, di pazienti adulti prevalentemente oncologici, per i quali non è più possibile, anche temporaneamente, svolgere una adeguata assistenza a domicilio e che richiedono cura specialistica palliativa continuativa in regime di ricovero.

La struttura di Viggiano, attraverso Fondazione ANT (Assistenza Nazionale Tumori), a cui è affidato in sperimentazione gestionale, fornisce al territorio della Val D’Agri prestazioni di tipo medico, infermieristico, di recupero funzionale, di assistenza psicologica ed igienico-sanitaria.

La consegna dei due dispositivi è avvenuta stamane presso la struttura sanitaria nel corso di una significativa e partecipata cerimonia alla quale hanno preso parte il Presidente del R.C. Val D’Agri Angelo Petrocelli, una qualificata delegazione del Club medesimo con la presenza del dr Donnoli Donato già Governatore del Distretto Rotary 2120, il sindaco di Viggiano Avv. Amedeo Cicala oltre che gli operatori ANT della struttura ed il delegato dell’associazione dott. Michele Sangiorgio, peraltro, storico socio del Rotary.

Il sodalizio rotariano valdagrino, da sempre attento alle problematiche del territorio, riconoscendo nel Family Hospice “Il Mandorlo” una struttura sanitaria molto importante, in quanto destinata a pazienti oncologici, assicurando loro un ambiente quasi domestico che accoglie anche i loro familiari caregiver e, preso atto che la struttura gestita dalla Fondazione ANT Basilicata Onlus si avvale oltre che di volontari, anche di aiuti privati e donazioni, ha deciso di concretizzare il proprio contributo solidaristico con la donazione delle due suddette apparecchiature sanitarie.

Tutto ciò è stato rappresentato dal dr. Petrocelli nel suo intervento a margine della cerimonia di consegna, il quale, nella circostanza, oltre che sottolineare l’aspetto di uno dei valori fondanti del Rotary costituito dal “servizio al di sopra di ogni interesse”, ha dichiarato che la donazione odierna è solo l’ultima delle iniziative di “service” poste in essere in questo difficile anno rotariano e precede quelle programmate per i prossimi mesi di maggio e giugno a favore di altre strutture parasanitarie della Val D’Agri.

Il Sindaco Cicala nel suo intervento ha ringraziato il Rotary per il gesto di solidarietà cui si dovrà dare il giusto risalto in termini di comunicazione con l’auspicio che possa essere emulato. Si è soffermato, inoltre, sull’importanza dell’hospice viggianese quale avamposto di quella sanità di prossimità distribuita sul territorio che rappresenta uno degli obiettivi da perseguire per assicurare servizi sanitari più coerenti con le esigenze della comunità valligiana.

Il dr Sangiorgio ha sottolineato il ruolo di Fondazione ANT in Basilicata che, presente da circa 20 anni, ha assistito quasi 4500 pazienti a domicilio e portato avanti diverse campagne di prevenzione oncologica gratuita sul territorio regionale. ANT in Basilicata, continua Sangiorgio, opera nel territorio di Potenza e provincia, con un’attenzione da sempre particolare al territorio della Val D’Agri, dove dal 2019, le è stata affidata, in sperimentazione gestionale con l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, come previsto dalla L.R. n.33/2017, la struttura Hospice “Il Mandorlo” che dall’ inizio dell’attività ha fornito assistenza ad oltre 100 pazienti.

In ultimo a nome di ANT ha ringraziato commosso il Rotary Club Val D’Agri per la generosa donazione evidenziando la preziosità della collaborazione in sinergia con ANT e con tutto il territorio per costruire insieme percorsi valoriali dedicati al benessere della Comunità.