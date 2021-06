Iniziate in Val d’Agri le riprese della fiction RAI “Imma Tataranni”

Sono iniziate le riprese in Val d’Agri della fiction RAI “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore“.

La troupe cinematografica dopo esserci sistemata sulla Montagna di Viggiano ha dato il via alle riprese dapprima, nella giornata di ieri, sul Volturino. Il post facebook del Sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri:

“Lo avevamo annunciato qualche settimana fa, ed oggi nel primo giorno d’estate, il cast della serie televisiva “Imma Tataranni2 Sostituto Procuratore” è arrivato a Marsicovetere per girare le scene della nuova serie TV che andrà in onda su RAI 1. L’Amministrazione Comunale di Marsicovetere che lavora alacremente per promuovere lo sviluppo del territorio ha portato un saluto di benvenuto a Vanessa Scalera alias Imma Tataranni e a tutto il suo cast. La Val D’Agri con Marsicovetere e il Monte Volturino 1836 m s.l.m , ancora una volta si confermano location preferite da diversi registi e produttori di fama nazionale ed internazionale. Al centro della nostra agenda programmatica, infatti, la promozione del territorio riveste una importanza fondamentale per far conoscere un territorio di straordinaria bellezza: la Val D’Agri!”

Da oggi il set si è aperto in un’azienda agricola di Viggiano e per alcuni giorni si gireranno varie scene in tutto il territorio della Montagna viggianese.

Le riprese in Val d’Agri della nuova serie andranno a comporre gli 8 episodi in onda questo autunno su RAI 1.