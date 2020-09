Iniziate al “G.Peano” di Marsico Nuovo le lezioni di recupero e integrazione degli apprendimenti

All’ IIS “G.Peano” di Marsico Nuovo e Viggiano dal 1 settembre, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali dell’ O.M n.11 del 06/ 05/2020, sono iniziate le attività previste per il recupero (PAI) e l’integrazione degli apprendimenti ( PIA).

Le attività si svolgono, secondo un calendario ben definito, in modalità a distanza, fino all’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/ 2021 previste per il 24 settembre dopo la decisione di ieri della Giunta Regionale.





I PAI predisposti dai Consigli di classe, riguardano gli alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi.

I PIA riguardano le classi in cui non siano state completate o svolte le attività didattiche progettate a inizio anno scolastico. Nonostante le belle giornate estive, la frequenza degli studenti alle lezioni è puntuale e regolare. Un buon risultato, di buon auspicio.

I licei di Marsico Nuovo e Viggiano, come vengono comunemente chiamati, sono tra i pochi in Basilicata ad aver attivato i PAI e i PIA. Gli alunni del G. Peano sono già “virtualmente’ in classe come la ministra Azzolina aveva indicato a maggio e giugno.