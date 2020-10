Indotto ENI: Sospeso lo sciopero

Nel pomeriggio di oggi a fronte della convocazione giunta dall’assessorato regionale alle attività per il 29 ottobre prossimo, che riguarda le vertenze in corso nelle aziende contrattiste di ENI e le elusioni del patto di sito, i lavoratori hanno deciso in assemblea di sospendere lo sciopero in atto a partire dalle 22 di questa sera.

Resta in essere lo stato di agitazione.

Da tempo le organizzazioni sindacali, insieme ai lavoratori, denunciano che la mancata applicazione del patto di sito sta creando forti criticità; assistiamo alla sostituzione dei lavoratori e a commesse che riducono le attività determinando l’uso degli ammortizzatori sociali. Altresì si verificano migrazioni di attività senza il conseguente passaggio di tutti i lavoratori coinvolti nelle stesse, un esempio evidente è l’ultimo cambio di appalto RAM – Termomeccanica, a nostro avviso tutt’altro che concluso.

Auspichiamo che nell’incontro del 29, per la cui convocazione ringraziamo l’assessore alle attività produttive Francesco Cupparo, si giunga a dei reali avanzamenti che consentano la risoluzione delle vertenze in atto attraverso il pieno rispetto del patto di sito e anche attraverso il ripristino di attività al fine di consentire l’azzeramento degli ammortizzatori sociali e il mantenimento dei livelli occupazionali.

In assenza di risposte concrete verranno riconvocate le assemblee dei Lavoratori per definire il prosieguo delle vertenze.