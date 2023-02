Indetto il concorso pubblico unico regionale per ostetriche

È stato indetto il concorso unico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di Collaboratore Professionale Sanitario- Ostetrica, Cat.D, per l’Azienda Sanitaria Locale di Matera, per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza e per l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza.

Lo ha annunciato l’assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, di concerto con il direttore generale dell’Azienda sanitaria di Matera, Sabrina Pulvirenti.

Il concorso unico regionale, indetto dall’Azienda sanitaria locale di Matera, quale azienda capofila, anche nell’interesse e previa intesa con l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo di Potenza e con l’Azienda sanitaria locale di Potenza, prevede complessivamente la messa a concorso di dodici posti.

“Grazie al prezioso contributo delle Aziende sanitarie del territorio, stiamo continuando in modo spedito, ad attuare tutte le procedure utili alla stabilizzazione e all’assunzione tramite concorso del personale del comparto sanitario” – ha dichiarato l’assessore Francesco Fanelli. “L’obiettivo è quello di estendere a tutte le categorie del settore la possibilità di partecipare alle procedure di assunzione in rinforzo alle strutture sanitarie del territorio affinché si continuino a potenziare i servizi offerti e si possano efficientare le risposte ai bisogni di cura e di assistenza ai cittadini”.

“Con questo bando di concorso – sostiene il direttore generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti – selezioneremo le unità che andranno a rafforzare il personale dei reparti Ostetricia e Ginecologia, i consultori e lo screening territoriale. Prosegue dunque senza sosta l’impegno della Regione Basilicata e dell’Azienda sanitaria locale di Matera nel reclutare nuovo personale a tutti i livelli per migliorare l’assistenza ai cittadini”.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica accedendo al seguente indirizzo web: https://asmbasilicata.selezionieconcorsi.it e compilando l’apposito modulo presente nel bando.