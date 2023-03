Incidente sulla SS 598 nel territorio di Montemurro: un autoarticolato è uscito fuori strada

In data odierna dalle ore 16.30 circa, personale Vigili del Fuoco della sede distaccata di Villa D’Agri, è impegnato sulla s.s. 598 al km 55+700, per un incidente stradale. Un autoarticolato che trasportava cassette in plastica, è uscito fuoristrada arrivando sul ciglio della diga del Pertusillo. Nell’incidente è rimasto ferito l’autista del mezzo, un uomo di anni 50 che è stato affidato alle cure del 118.

Sul posto anche Arpab per le verifiche del caso, la Polizia di Stato, Carabinieri e Anas. L’intervento è ancora in corso.