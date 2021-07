Incidente stradale sulla SS Grumentina, una donna ferita

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso il distaccamento di Villa D’Agri, IERI alle ore 18.30 circa, sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS Grumentina in c.da Mattina nel comune di Grumento.

Coinvolti nell’incidente una automobile marca Peugeot ed un camion, i VV.F. arrivati sul posto hanno trovato gli occupanti già fuori dai rispettivi veicoli. Un’intera famiglia a bordo dell’autovettura, genitori e due figli, ad essere trasportata in eliambulanza presso l’ospedale San Carlo di Potenza, la donna per essere sottoposta ad ulteriori acceramenti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e dei veicoli per evitare l’insorgere di incendi, sono intervenuti con una autopompa ed un fuori strada per un totale di cinque unità.

La Strada è stata chiusa temporaneamente per i tempi strettamenti necessari per le operazioni di soccorso.

Sul posto anche Carabinieri e 118.

