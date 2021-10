Inaugurata in Val d’Agri la sede dell’Accademia Pizzaioli

Attraverso lo speciale a cura della nostra redazione, vi raccontiamo l’evento inaugurale di Domenica 24 Ottobre.

Potrete ascoltare, inoltre, la voce dei protagonisti il Maestro Pizzaiolo Andrea Destefano e il Sindaco di Viggiano Amedeo Cicala.

Partecipare ad un corso base ti permette, in soli 5 giorni di lezione, di imparare i segreti per diventare un bravo pizzaiolo e, perché no, aprire un’attività tutta tua! Nel tuo percorso non sarai solo: le lezioni sono tenuto da un istruttore certificato con un’esperienza pluriennale nel settore. Il corso base nell’ACCADEMIA PIZZAIOLI si svolge presso il Gulliver Irish pub in Loc. Pisciolo a Viggiano. Al link dell’Accademia maggiori informazioni e i contatti per iscriversi.

Questo e molto altro all’interno del servizio che state per vedere: