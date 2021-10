In Val d’Agri un boato fortissimo e nessun terremoto: un altro aereo che supera la barriera del suono?

Un forte boato che ha fatto pensare a un’esplosione. In realtà si sarebbe trattato di un aereo che ha superato il muro del suono. Attimi di incertezza in Val d’Agri ed in una vastissima area del meridione a cavallo fra Basilicata e Calabria.

Un fortissimo boato, vetri che tremano per lo spostamento d’aria. Erano circa le ore 11.50 di oggi 11 ottobre, quando lo sconcertante boato è stato avvertito in tutti i Comuni della valle. Qualcuno ha addirittura pensato ad un terremoto, ipotesi subito smentita.

Sconcerto e preoccupazione in particolare su Facebook. Un terremoto non è stato, fortunatamente e il sito ingv lo ha confermato.