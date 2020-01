In mattina sopralluogo sulla fondovalle del Racanello, presente anche il consigliere Aliandro

Mentre proseguono i lavori di somma urgenza per il ripristino al transito della strada fondovalle del Racanello, danneggiata lo scorso 22 dicembre a causa del forte maltempo, in mattinata è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno partecipato i Sindaci di Castelsaraceno e San Chirico Raparo, il Consigliere Regionale Nario Aliandro, i tecnici dell’Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza. Ognuno per il proprio ruolo e la propria competenza si sono impegnati per dare una risoluzione immediata ed adeguata alla problematica. Inoltre il Consigliere Aliandro , ringrazia l’assessore alle Infrastrutture Donatella Merra per l’immediato interessamento.