Imprese vincenti: premiata azienda lucana di Coldiretti

C’è anche un’azienda lucana tra quelle premiate nel corso della tappa del digital tour Imprese Vincenti – il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Si tratta dell’impresa Biotesoro di Policoro (Matera), selezionata dai vari partner di progetto e premiata quale modello d’impresa per il rilancio dell’economia italiana. L’azienda è guidata da Salvatore Palmieri , giovane imprenditore agricolo, delegato Regionale Coldiretti Giovani Impresa Basilicata, che ha scelto dopo una laurea in architettura e design di tornare nella sua terra, Policoro, dove produce ortofrutta, nello specifico agrumi, ortaggi di stagione e da poco anche erbe aromatiche. Nella sua azienda Salvatore ha adottato sistemi per la gestione e il controllo di afidi e patogeni tramite l’impiego di insetti utili così da limitare anche il tempo di utilizzo di macchine agricole. Sonde nei terreni e tensiometri gli permetto di avere sempre un riscontro su esigenza idrica delle coltivazioni e progressioni a 3/5/7 giorni. Negli impianti arborei sono presenti rizotromi per analizzare lo stato dell’apparato radicale e della vita sotto i terreni. “Mi sento orgoglioso e soddisfatto per questo riconoscimento inaspettato – ha commentato Palmieri – essere premiato per l’ impresa che rappresento non fa altro che aumentare la voglia a far sempre meglio, a cercare di migliorare e migliorarmi sempre più per una crescita personale ma anche, e perché no, per il riconoscimento della mia piccola ma grande regione”. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Coldiretti di Basilicata. “Una bella notizia per il mondo agricolo della Basilicata – ha commentato il direttore regionale della confederazione agricola, Aldo Mattia – che premia anni e anni di sacrifici, ma soprattutto l’impegno di Palmieri nell’innovazione della sua attività. Mi auguro sia da stimolo ai tanti giovani imprenditori agricoli lucani a fare sempre meglio” .