Il tricolore avvolge l’Ospedale di Villa d’Agri come simbolo di speranza

Tutti gli italiani uniti nel loro tricolore, in un momento di grande emergenza. Tante le iniziative e le idee di far sventolare la bandiera sulle nostre strade e sui nostri balconi di casa. In questi giorni siamo tutti uniti contro il virus come nel 2006, quando l’Italia vinse i mondiali. Anche in questo caso c’è una “partita” da vincere, insieme.

I colori della nostra bandiera, a rappresentare l’orgoglio di essere italiani, la responsabilità e l’unità, ai tempi del Coronavirus. In serata, mentre il sindaco di Marsicovetere Marco Zipparri rilasciava in diretta un’intervista al Tgr Basilicata, un fascio di luce è stato proiettato sull’Ospedale di Villa d’Agri, colorandolo di verde, bianco e rosso.

Il presidio, infatti, è in questi giorni al centro del problema a causa della positività al Coronavirus di due medici in servizio nella struttura.





Foto di Antonio Lacorcia