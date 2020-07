Il titolare di “Pianeta Catering” scrive a Bardi: “Serve più sostegno e maggiore accessibilità ai fondi”

Anche in Basilicata ed in Val D’Agri, la ripartenza post-lockdown presenta il conto salatissimo di una difficoltà economica diffusa e della nuova organizzazione del lavoro.

Molte attività commerciali e soprattutto gli operatori nel settore della ristorazione, risentono di perdite ingenti dovute al lungo periodo di inattività ed al (costoso) adeguamento alle nuove norme anti-covid.

Nelle scorse settimane, abbiam fatto sentire la voce degli operatori dei centri estetici o dei commercianti più in generale, quest’oggi abbiamo ricevuto e pubblichiamo l’accorato appello di Andrea Votta, titolare dell’attività “Pianeta Catering e Banqueting” sita a Marsico Nuovo.

Attraverso la redazione de “La Gazzetta della Val D’Agri”, Andrea vuole rivolgere delle richieste precise al Presidente Bardi e alla giunta regionale tutta.

Qui di seguito il testo della lettera.

“Da quando l’emergenza covid è iniziata, numerose attività legate al mondo del food e dei matrimoni come i catering per eventi, sono state letteralmente colpite e hanno dovuto rimodulare i loro metodi di lavoro, per rispettare le nuove normative e continuare a lavorare.

Nonostante ciò, la regione Basilicata, almeno fino a questo momento, non ha stanziato nessun sostegno o aiuto a fondo perduto per le attività con il codice ateco per il catering per eventi e banqueting.

La regione ha stanziato soltanto dei fondi sulla base di paramentri rigidissimi e non accessibili a tutti, penalizzando in modo notevole le attività legate alla ristorazione, senza offrire alcun sostegno concreto.

Pertanto il Pianeta Catering & Banqueting, lancia un appello al Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi chiedendo di rivedere e rimodulare i fondi stanziati per i settori come il nostro affinché si possa almeno tornare a lavorare serenamente nel corso della stagione estiva.”

Andrea Votta – Pianeta Catering & Banqueting