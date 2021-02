Il sindaco di Bernalda sceglie la Lega. Il benvenuto di Cicala (Responsabile Enti Locali Lega Basilicata)

“Oggi la comunità della Lega in Basilicata cresce in maniere forte e sana, grazie all’adesione del Sindaco di Bernalda Domenico Tataranno, giovane medico proveniente da una esperienza politica civica che oggi sceglie con convinzione di fare la sua prima tessera di partito alla Lega. Per me e per tutti i militanti della Lega è un grande onore”. Dichiara il Senatore Roberto Marti Commissario Regionale della Lega Basilicata.

“Ho particolarmente apprezzato – dichiara il Sindaco Domenico Tataranno – il coraggio e la scelta politica di responsabilità compiuta da Matteo Salvini nel sostenere la nascita di un Governo di unità nazionale guidato dal Presidente Draghi. Da medico e da Sindaco so che oggi la gente, soprattutto al Sud, chiede risposte immediate e concrete per superare e vincere la crisi economica e sanitaria. Sono onorato da oggi di rimboccarmi le maniche e lavorare nel mio territorio con Matteo Salvini e la Lega con spirito di servizio anteponendo gli interessi dei cittadini ai calcoli elettorali”.

Domenico Tataranno entra nella Lega, soddisfazione di Amedeo Cicala, Responsabile degli Enti Locali Lega Basilicata

Benvenuto nella Lega a Domenico Tataranno Sindaco di Bernalda.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo come collega Sindaco e ho apprezzato sin da subito la persona e l’ottima capacità amministrativa.

Come Responsabile degli Enti Locali della Lega Regione Basilicata esprimo soddisfazione per questa scelta.