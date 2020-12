Il Rotary Club Val d’Agri premia i diplomati più meritevoli

Malgrado le limitazioni imposte dalla normativa anticovid, il Rotary Club Val D’agri non ha voluto interrompere la pluridecennale tradizione di consegna degli attestati di merito scolastico agli studenti degli Istituti secondari Superiori della Valle Dell’Agri (da Santarcangelo a Marsico Nuovo) che, nell’anno scolastico 2019-2020, si sono diplomati con il massimo dei voti.

Negli anni scorsi la consegna del riconoscimento è sempre avvenuta in una cerimonia presso il Kiris Hotel che vedeva riunite tutte le eccellenze studentesche della Val D’Agri in un incontro rotariano di amicizia, socializzazione e convivialità.

Purtroppo quest’anno ciò non è stato possibile e l’attestato è stato consegnato agli studenti nei rispettivi comuni di residenza, per il tramite di Soci delegati dal Rotary e attraverso gli Istituti Scolastici di provenienza.

A Moliterno dove ben 9 sono stati gli studenti moliternesi diplomatisi con 100/100 dei quali uno , Formato Marco, anche con l’aggiunta della lode, il Rotary , d’intesa con il Sindaco Antonio Rubino ha voluto consegnare l’attestato di merito con una significativa e partecipata cerimonia svoltasi, in piena sicurezza, nell’atrio del Palazzo comunale cui ha preso parte anche una qualificata delegazione dell’Istituto F.Petruccelli- G.Parisi.

Nell’occasione sia il Presidente del R.C. Val D’Agri dr Petrocelli Angelo e sia il Sindaco Rubino, che dal canto suo ha voluto omaggiare gli studenti con un volume ed una stampa di Moliterno medievale, hanno avuto parole di vivo apprezzamento per gli studenti premiati per il risultato conseguito in un anno molto difficile sotto tutti gli aspetti e non hanno mancato di formulare gli auguri per una luminosa carriera professionale.