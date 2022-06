Il Rotary Club Val D’Agri in visita alla fattoria didattica “la morella di Battipaglia“ con gli ospiti del centro smile di Moliterno

Ancora una volta il Rotary Club Val D’Agri incontra la disabilità e le diversità!

Giornata memorabile con gli ospiti del Centro SMILE di Moliterno ai quali il Rotary Club Val D’Agri ha donato una splendida occasione di svago e di nuove conoscenze dopo il lungo periodo del Covid che ha condizionato la vita di tutti noi e, particolarmente, dei disabili.

La Giornata si è svolta con la visita presso la Fattoria didattica “ La Morella “ con sede in Battipaglia, impegnando gli ospiti del centro Smile in laboratori diversi sia la mattina che nel pomeriggio, intervallati dalla consumazione del pranzo. Gli ospiti tutti impegnati hanno provato grande soddisfazione nel potersi realizzare nelle più diverse attività loro proposte .

E’ bello poter dare una speranza di un futuro migliore agli altri in un momento in cui a loro sembra che il futuro non ci sia più. Il service, quinto della serie, è stato realizzato con i fondi della Manifestazione “ Girodonando per la Val D’Agri – Camminata della Solidarietà“ 3° Edizione, destinati ad anziani e diversamente abili dell’Ambito Territoriale del Rotary Club Val D’Agri .

Il motto della manifestazione che si è svolta il 10 ottobre 2021, tratto da un testo del grande Sacerdote e Pedagoga Don Lorenzo Milani è “ A che serve tenere le mani pulite, se si tengono in tasca “. Il Rotary ritiene pertanto dover profondere il proprio impegno donando agli altri e contribuendo, nel proprio piccolo, a diminuire le disuguaglianze che, purtroppo, ancora si creano.

Un grazie di cuore anche al Presidente del Centro Pietro Carcia e agli Assistenti e a tutti coloro che hanno voluto partecipare alla giornata con vero spirito rotariano.

Ma la vera lezione della Giornata è stata che, nel donare, si è anche ricevuto tanto in esperienza di amicizia ed umanità.