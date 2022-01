Il Rotary Club Val d’Agri ha aderito al progetto “contrasto allo spreco alimentare“

IL ROTARY CLUB VAL D’AGRI ha aderito al progetto del Distretto 2120 di Puglia e Basilicata di “ Contrasto allo SPRECO ALIMENTARE “. L’attenzione del Rotary e del nostro Distretto nei confronti di tale problematica nasce dalla necessità di affermare che la dignità di chi è meno fortunato di noi consiste anche nel trattare con rispetto ciò che abbiamo senza sprecarlo. Ogni anno viene buttato 1/3 di tutto l’utile all’alimentazione umana, ovvero 1,3 miliardi di tonnellate di cibo, che oltre a depauperare le risorse esistenti costituiscono un forte impatto sull’ambiente.

Il Progetto ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione degli studenti e delle famiglie con la finalità di ridurre gli sprechi alimentari con buoni comportamenti , in particolare a casa e in mensa, oltre che sensibilizzare sull’utilizzo salutare del cibo ed in particolare della Piramide Alimentare Mediterranea.

Al Progetto hanno aderito l’Istituto Omnicomprensivo Marsicovetere, grazie alla disponibilità della Dirigente prof.ssa Marinella Giordano e del corpo docente della scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, e l’Istituto “ G. Castronuovo “ di San Brancato di Sant’Arcangelo, grazie alla disponibilità della Dirigente Michela Napolitano e del corpo docente della scuola secondaria di 1° grado.

Gli incontri si sono svolti, a gruppi separati, nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario di Villa D’Agri nei giorni 1 e 6 dicembre 2021 con la presenza del Presidente Rotary Club Val D’Agri Carmine Palazzo, che ha introdotto i lavori e con l’autorevole e sapiente illustrazione del Governatore Emerito, nonché socio del Club, Donato Donnoli.

Per l’istituto “ G. Castronuovo “ di San Brancato gli incontri si sono svolti il 9 dicembre 2021 e 19 gennaio 2022, con l’altrettanta sapiente ed autorevole illustrazione del socio del club, Antonio Amorosi.

Il progetto ha coinvolto circa 300 studenti oltre insegnanti e professori diversi, che hanno coordinato i lavori con i responsabili del Club Rotary.

Il progetto proseguirà con elaborati da prepararsi da parte delle classi partecipanti e consistenti in Manifesti corredati da slogan per le classi delle scuole primarie, con elaborati multimediali per le classi delle scuole secondarie di 1° grado e con premiazione dei migliori lavori da parte di apposita Giuria del Distretto 2120.