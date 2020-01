Send an email





In diretta dalla Sala “A”, al piano terra del palazzo del Consiglio regionale, il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, incontra i giornalisti. Al centro della conferenza stampa il bilancio sulle attività realizzate sinora e uno sguardo sui principali impegni in programma per il 2020.

Facebook 9 Twitter WhatsApp Email 9 Shares

SE NON VISUALIZZI IL VIDEO CLICCA QUI