Il Presidente Cicala al Congresso Legacoop: “Necessario convocare conferenza regionale della cooperazione.”

Si è tenuto Sabato 4 Febbraio, presso il Centro Polifunzionale Caritas di Tito, il 12* congresso di “Legacoop Basilicata”.

Il tema principale in oggetto di discussione era il seguente : “L’impresa del futuro: cooperativa per tutte.”

È intervenuto in rappresentanza dell’intero Consiglio Regionale il Presidente Carmine Cicala, il quale ha sottolineato quanto segue:

“Siamo qui oggi per discutere del futuro dell’impresa cooperativa e di come questa forma di impresa potrà essere funzionale per affrontare le difficili sfide che ci attendono. Non possiamo chiudere gli occhi o distogliere lo sguardo rispetto ai profondi cambiamenti che interessano il nostro modello sociale di riferimento. In questo senso, il processo di digitalizzazione degli ambienti produttivi e le conseguenze pratiche del biennio pandemico hanno di fatto stravolto le nostre certezze pluridecennali.

Per questa ragione, è necessario interpretare urgentemente questa nuova realtà: c’è bisogno di una rivoluzione di idee, regole e governance.

Ritengo che i tempi siano maturi per organizzare e promuovere la Conferenza Regionale della Cooperazione. Non esiste strumento di confronto migliore per implementare le politiche di sviluppo del modello cooperativo nell’intero panorama produttivo regionale.

In conclusione, la Conferenza, potrà rappresentare anche l’occasione per riprendere e rinsaldare il dialogo tra enti locali ed operatori economici: un momento di programmazione e di risoluzione delle problematiche aperte.”