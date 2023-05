Il Potabilizzatore del Pertusillo è già adeguato al trattamento di acque di categoria A3 ed è oggetto di un piano di controlli rigoroso

In riferimento all’articolo relativo al declassamento della categoria di qualità delle acque del lago Pertusillo, Acquedotto Pugliese vuole tranquillizzare i consumatori sulla qualità dell’acqua prodotta presso il proprio impianto di potabilizzazione. In linea con la propria tradizione di estrema attenzione per la qualità dell’acqua potabile distribuita, l’impianto del Pertusillo è già da anni attrezzato con sistemi di trattamento avanzati e in grado di trattare acque di categoria A3. L’impianto è infatti dotato di una filiera di trattamento delle acque complessa che comprende al suo interno, tra le altre cose, anche un sistema di filtrazione a carboni attivi.

Inoltre, ha attivato da anni un programma di controlli molto rigoroso che si basa su analisi di laboratorio molto complete e sull’uso di sensori online di tipo avanzato. In particolare, ha spesso anticipato quanto prescritto recentemente dal nuovo Decreto sulle acque potabili monitorando parametri quali idrocarburi, pesticidi, metalli pesanti, tossine algali e contaminanti emergenti. Nel corso di anni di regolare monitoraggio non sono mai state rilevate criticità sull’acqua grezza e su quella a valle dei processi di potabilizzazione.

Proprio con lo spirito di anticipare gli scenari futuri nel corso degli ultimi anni la filiera idropotabile del Pertusillo è stata oggetto di un progetto pilota con la collaborazione l’Istituto Superiore di Sanità per la redazione della prima tranche del Piano di Sicurezza delle Acque di AQP.