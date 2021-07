Il nuovo punto vaccinale anticovid a Villa d’Agri nella palestra dell’Istituto Omnicomprensivo

Si informano gli utenti dei 22 Comuni del Distretto Sanitario Val D’Agri che il punto di somministrazione vaccinale anti COVID-19 della Val D’Agri si è trasferito presso la palestra dell’Istituto Omnicomprensivo di VILLA D’AGRI. L’ingresso pedonale è raggiungibile da Via Provinciale mentre l’ingresso alle autovetture con relativo parcheggio è consentito da Via Verdi. Ringrazio a nome dell’Amministrazione Comunale di Marsicovetere gli operatori dell’Asp, i medici, gli infermieri e il personale sanitario per il lavoro che da diverse settimane stanno svolgendo in uno all’eccellente impegno dei volontari della Protezione Civile Gruppo Val D’Agri. Le somministrazioni delle dosi di vaccino avvengono quotidianamente dalle ore 8:00 alle ore 20:00 compreso i giorni festivi.

