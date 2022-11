“Il grande cinema in concerto” dell’Orchestra ICO Magna Grecia. A Villa d’Agri il 13 novembre

Nell’ambito di un protocollo di intesa siglato dal Comune di Marsicovetere e la Fondazione Appenino per l’attuazione del progetto ”FA.ME. (Festival Appennino Mediterraneo) si da il via di fatto ad azioni di intervento in materia di cultura, ambiente, animazione territoriale, turismo e comunicazione locale.

C’è “FAME” di opportunità e diritti per le aree interne ed appenniniche. C’è “FAME” di sviluppo sostenibile.

FA. ME. è un Festival Multidisciplinare a prevalenza musicale, ideato, organizzato e promosso dalla Fondazione Appennino ETS, riconosciuto e sostenuto da quest’anno e fino al 2024 dal Ministero della Cultura FUS.

Dal 10 settembre al 7 dicembre, 25 eventi in 20 comuni lucani uniranno, in un unico cartellone, l’espressività artistica dell’arte performativa (musica, teatro, danza), la promozione del territorio e l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La sfida di Fondazione Appennino, insieme ai Comuni, si conferma essere quella di superare i luoghi comuni che investono le aree interne ed anche in questo caso, alla “fame” di opportunità che sta alla base di una marginalità difficile da combattere, si contrappone l’azione coordinata di privati e istituzioni che insieme operano concretamente per garantire fame (in inglese “fama”, “reputazione”) e promozione, dentro nuovi scenari e modelli di sostenibilità che rappresentano il valore aggiunto dell’Appennino Mediterraneo.

Vi aspettiamo dunque domenica 13 Novembre 2022 alle ore 18:30 presso il Centro Sociale di Villa d’Agri per assistere ad un concerto dell’Orchestra ICO Magna Grecia e per dare il via a questo nuovo ed entusiasmante progetto che coinvolgerà il territorio.

Ingresso GRATUITO.