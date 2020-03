Il Governatore Bardi ai lucani: “Il commissario c’è già: sono io”

“In Basilicata siamo sulla buona strada” nella lotta al coronavirus, anche se “un ulteriore periodo di restrizione in casa ci attende”: lo ha detto poco fa il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in un discorso ai lucani.

Respingendo la richiesta dell’Anci di nominare un commissario per l’emergenza (“c’è già e sono io”, ha spiegato), Bardi ha poi detto che “il modello Basilicata finora ha retto molto bene” e ha annunciato nuovi interventi di sostegno all’economia, in particolare, dopo le famiglie bisognose, a favore dei titolari di partita Iva.