Il Forum Giovanile Viggiano fa visita all’Ospedale di Villa d’Agri

In occasione delle festività natalizie, anche quest’anno il Forum Giovanile Viggiano grazie all’autorizzazione del Direttore Sanitario il Dott. Mario Battista La Rocca e al supporto del Comune di Viggiano, ha voluto organizzare come unico evento il NatalePerTutti.

Così come lo scorso anno, i ragazzi del Forum si sono recati nei reparti dell’Ospedale San Pio da Pietrelcina di Villa d’Agri con la speranza di riuscire a regalare anche se per poco tempo sorrisi, abbracci e un po’ di gioia sia ai degenti sia al personale sanitario in turno.

“Tuttavia sono stati proprio i pazienti, sia adulti che bambini, – dichiarano i ragazzi – a regalarci con i loro sorrisi la consapevolezza di aver deciso di impegnare il nostro tempo in qualcosa di davvero giusto ed importante. E come i pazienti, anche il personale sanitario, nonostante le molteplici difficoltà che tutti noi ben conosciamo, ci ha regalato speranza e forza per un domani migliore.”

“Felici dell’esperienza appena trascorsa, – concludono i ragazzi del Forum – ci auguriamo davvero che sia un Felice Natale per chi abbiamo conosciuto all’interno dei corridoi, per chi abbiamo ritrovato, per tutti voi che ci seguite… Ma ci auguriamo anche che sia un Buon Anno per il Presidio Ospedaliero!”

Buon Natale 🎄e Buone Feste 🎉