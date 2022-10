Il Direttore Generale dei Musei Italiani, Massimo Osanna, visita l’area archeologica di Grumento Nova

“Ieri sera importante incontro con il Direttore Generale dei Musei Italiani, Massimo Osanna, già direttore del Parco Archeologico di Pompei, nel corso di un convegno organizzato da Fondazione Appennino di Montemurro”. Prosegue il primo-cittadino di Grumento Nova, Antonio Imperatrice:

“Abbiamo condiviso le problematiche relative al completamento del nostro Museo Nazionale di Grumentum e del suo Parco Archeologico. Stamattina, con la preziosa collaborazione del dott. Francesco Tarlano, abbiamo effettuato sopralluogo nel nostro sito e abbiamo concordato riunione operativa a Roma con la Soprintendenza Museale ed Archeologica di Basilicata. Un grazie di cuore per la sensibilità dimostrata per il nostro sito e per l’intera archeologia della Val d’Agri”.