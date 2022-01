Il cordoglio di Bardi e Cicala per la scomparsa di David Sassoli

“Con la scomparsa di David Sassoli il Parlamento europeo perde un punto di riferimento di grande equilibrio oltre che un politico sempre attento alle ragioni degli ultimi. La generosità e l’umanità che hanno accompagnato la sua azione politica, e prima di questa, la sua attività professionale di giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo, fanno di Sassoli un grande protagonista della scena politica italiana ed europea, un uomo che ha fatto della lotta alle diseguaglianze la sua ragione di vita. Esprimo ai suoi familiari il profondo cordoglio della Regione Basilicata. Non lo dimenticheremo”. Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, ricorda il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, morto oggi nell’ospedale di Aviano.

“Un giornalista attento ai fatti, scrupoloso, un esempio per i giovani, e un politico con una missione grande, quella di riavvicinare le istituzioni europee ai cittadini”. Così il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, nel commentare la scomparsa del presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

“Esprimo a nome mio e dell’intera Assemblea sentimenti di vicinanza alla famiglia con le più sentite condoglianze – afferma Cicala. Va via un uomo che ha dato tanto in termini di passione giornalistica, porgendo dallo schermo del Tg1 prima e del Tg3 dopo le notizie con una straordinaria umanità e un linguaggio chiaro e diretto e portando, poi, un grande contributo in termini di idee da vicedirettore durante l’era di Gianni Riotta. Altrettanto ammirevole il suo impegno in politica. Dai banchi di Bruxelles e Strasburgo, Sassoli si è occupato di trasporti, politica euro-mediterranea e bilancio, sempre con dedizione e passione, per poi essere eletto Presidente dell’Assemblea”.

“Memorabile il suo discorso di apertura iniziale – conclude Cicala – quando evidenziò la necessità di porre estrema importanza a temi cruciali quali il cambiamento climatico, il rafforzamento della democrazia parlamentare e la promozione dei valori europei e una politica più vicina ai giovani, ai quali si è rivolto sempre con autenticità e profonda ammirazione”.