Il Comitato Spontaneo Ambulanti “Val d’Agri” scrive una lettera a Bardi

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del C.S.A.V. Comitato Spontaneo Ambulanti Settore Aree Pubbliche “Val D’Agri” ( Ambulanti operanti in Fiera tradizionali, Feste Parrocchiali, Sagre, Feste Patronali…)

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

Noi Ambulanti, della Val D’Agri, e non, legati alle tradizioni fieristiche e delle feste popolari ma anche sagre e feste parrocchiali espongono quanto segue:

PREMESSO

Che la totalità dei Sindaci della Basilicata con propri provvedimenti hanno già soppresso le manifestazioni sia fieristiche che religiose, in particolare le Fiera tradizionali, le Feste Parrocchiali, le Sagre e persino delle Feste Patronali, per ordinanza o per decreto, alla luce delle disposizioni governative in materia di Coronavirus. Che tale situazione mette in evidenza il dramma economico e sociale di tutti gli operatori del settore delle Fiere tradizionali, delle Feste Parrocchiali, delle Sagre e delle Feste Patronali.

Che tali atti hanno provocato e provocano una ricaduta pesantissima anche sulle tradizioni locali, sulla nostra storia e identità.





Che pur compenetrandoci nelle difficoltà dei sindaci ed amministratori locali che tremano al pensiero di dover sospendere se non addirittura sopprimere queste manifestazioni popolari, è indubbio che esiste un dramma economico stimato in molte decine di migliaia di euro e un danno irreversibile che porterà alla scomparsa di molte Imprese del Settore Aree Pubbliche che si fondano principalmente se non esclusivamente sulla partecipazione a questo tipo di Manifestazioni.

Questi eventi, che si sviluppano a partire dal mese di Aprile e praticamente fino a novembre caratterizzano la vita economica e sociale, aggregativa, storica e culturale delle nostre città .

Come Responsabili del Comitato costituito invitiamo e sollecitiamo La Regione Basilicata a prendere, come per le altre categorie, in considerazione la possibilità, anche per noi, di un ristoro alla perdita economica di tutto questo anno o a fornirci chiarezza sulle eventuali riaperture.

Sicuro di una Vs benevole riflessione cogliamo l’occasione per porgere Deferenti Ossequi

I Responsabili del Comitato Roberto TEDESCO Claudia LATORRACA