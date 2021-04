Il comitato costituito “Verità per Luca Ventre’’ vuole la verità sulla morte del 35enne di Senise

E’ trascorso ormai più di un mese da quando la salma di Luca Ventre, il 35enne italiano originario della Basilicata, morto in Uruguay in circostante poco chiare, è tornata in Italia. Era il 1 marzo scorso e una settimana dopo sul corpo di Luca è stata effettuata una seconda autopsia (dopo quella effettuata a Montevideo). Attualmente si è in attesa di ulteriori esami e ancora la magistratura non ha disposto la restituzione della salma di Luca alla famiglia.

Sulla vicenda della morte del ragazzo, avvenuta il 1 gennaio scorso dopo che il 35enne si era recato nell’ambasciata italiana a Montevideo, è cominciata una mobilitazione che, di concerto con la famiglia Ventre-Roseti, ha portato alla costituzione del comitato lucano ‘’Verità per Luca Ventre’’. Il comitato è promosso da ANPI, LIBERA contro le Mafie, ARCI, Unione degli Studenti, FILEF, ARCI, Ass. Mega Tolve, Associazione “Giuseppe Tedeschi”, ASSA e AGORAUT, e diversi cittadini e ha avviato una serie di iniziative tese all’accertamento della verità sulle modalità che hanno causato la morte del giovane di Senise.

Pur rispettando doverosamente il lavoro e i tempi della magistratura, ad oggi il Comitato riscontra un inaccettabile silenzio da parte delle istituzioni italiane, a cominciare dal Ministero degli Esteri, per un caso che prima di tutto dovrebbe essere condannato per la violenza ingiustificata e illegittima che ha caratterizzato gli ultimi istanti di vita di Luca.

Ricordiamo che Luca Ventre arriva nell’ambasciata italiana alle 7 del mattino del 1 gennaio. E vi si reca per chiedere aiuto, perché si sentiva minacciato e voleva accelerare il suo ritorno in Italia. Non trovando nessuno, tenta di scavalcare il cancello per andare via ma viene bloccato da un poliziotto uruguaiano che lo terrà bloccato a terra per oltre 20 minuti, prima di trasportarlo a peso morto, assieme ad altre persone, all’ospedale, dove poi è deceduto.

Come stiamo ripetendo da mesi, ormai, e come anche la stampa nazionale italiana ha raccontato, sono tanti gli interrogativi e i dubbi dai quali, perlomeno, le istituzioni dovrebbero prendere le distanze oltre che avviare accertamenti interni. Perché l’ambasciata italiana, che è suolo italiano, era controllata da forze di polizia non italiane?

Perché nessun canale ufficiale ha avvertito la famiglia di Luca, che ha appreso solo dopo diverse ore e tramite comunicazione anonima, che il ragazzo era stato trasportato all’ospedale?

E soprattutto: perché, pur nel rispetto del lavoro della magistratura, le istituzioni italiane non condannano il gesto violento mostrato in tutta la sua evidenza attraverso i video della telecamera di sorveglianza dell’ambasciata, che per fortuna la famiglia ha inteso mettere a disposizione della stampa? Le azioni del Comitato ‘’Verità per Luca Ventre’’ continueranno con una campagna stampa e social per rendere ancora più virale la richiesta di attenzione nei confronti di questo caso;

con la richiesta formale, in primis al Comune di Senise e poi alle amministrazioni comunali che vorranno aderire, di deliberare in un consiglio comunale straordinario, un documento che attesti la vicinanza e la richiesta di chiarimenti su quanto accaduto;

con il coinvolgimento del governo regionale mediante interrogazioni o mozioni sul caso, come già avvenuto a livello parlamentare.