Il capo della Protezione Civile Borrelli: “Certificazione anche per chi esce a piedi”

L’ha voluto chiarire, durante la conferenza stampa di ieri, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli: “anche chi esce a piedi da casa deve portare con se l’autocertificazione“.

In effetti in tutta Italia, non solo in Lombardia, diverse persone uscite semplicemente per fare la spesa, hanno raccontato di essere state fermate dalle forze dell’ordine e hanno dovuto spiegare il perché erano uscite di casa. Una misura che va a rafforzare il concetto base per tutti gli italiani, soprattutto per chi ancora non pare essersi reso conto della gravità della situazione: “State a casa!“.