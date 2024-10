Il 31 ottobre e il 1° novembre, a Satriano di Lucania torna “Per le antiche vie del Pietrafesa”

Il 31 ottobre e il 1° novembre, il centro storico di Satriano di Lucania si prepara ad accogliere “Per le antiche vie del Pietrafesa”, un evento che riporterà in vita l’atmosfera del Seicento, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva con musica, artisti di strada, spettacoli, abiti d’epoca e una ricca esposizione di prodotti delle aziende locali.

La manifestazione prenderà il via giovedì 31 ottobre alle ore 17:00 con l’apertura del “Borgo Pietrafesano”, un vero e proprio percorso enogastronomico tra le specialità locali, che permetterà ai visitatori di scoprire i prodotti del territorio. In contemporanea, il “Mercato Popolare” animerà Via Roma con artigiani e rigattieri, mentre in Piazza Pietrafesa prenderà vita il “Mercato del Ciarlatano”, con spettacoli improvvisati di un pittoresco mercante, ricreando un’atmosfera festosa tipica del passato.

Gli spettacoli dal vivo arricchiranno il programma di giovedì: a partire dalle ore 17:15, Piazza Abbamonte ospiterà esibizioni di majorette, il maestro di fisarmonica Giangiacomo Buccella e l’Orchestra Odissea 2000, che animeranno la festa con ritmi e musiche popolari.

Venerdì 1° novembre, il borgo si animerà nuovamente dalle ore 11:00, con la riapertura degli stand enogastronomici in Piazza Abbamonte e del “Mercato Popolare” in Via Roma. Alle 12:30 andrà in scena l’intermezzo teatrale “Pietrafisianus Pingebat”, la storia di Giovanni De Gregorio, a cura della Compagnia Petra (con replica alle 16:30). La giornata proseguirà in un’atmosfera conviviale, con un pranzo in piazza alle ore 13:00, il convegno “Tavola Imbandita” alle 16:00 e numerosi spettacoli che intratterranno il pubblico fino a sera. La giornata sarà arricchita da spettacoli teatrali e musicali, tra cui il concerto del gruppo SoleLuna alle 17:30, le danzatrici di corte della Compagnia Iatrida, la violoncellista Rosanna Vitacca, i musicisti di corte, artisti di strada e l’esibizione del fachiro alle 20:00.

“Per le antiche vie del Pietrafesa” rappresenta un’occasione unica per immergersi nella storia e nelle tradizioni di Satriano di Lucania, offrendo un’esperienza che unisce cultura, spettacolo e sapori tipici. Un evento pensato non solo per far rivivere il passato, ma anche per valorizzare le eccellenze locali e promuovere le tradizioni enogastronomiche della Basilicata.