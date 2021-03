I sindacati alla Regione: “Subito un tavolo con l’Eni”

La Regione Basilicata “si faccia promotrice da subito di un tavolo di confronto con i vertici dell’azienda”: è la richiesta dei lavoratori del Centro Olio di Viggiano (Potenza) dell’Eni. Dalla Val d’Agri oggi è cominciata la mobilitazione organizzata da Cgil, Cisl e UIl, “con una grande partecipazione di lavoratrici e lavoratori, nel rispetto delle misure di sicurezza”.

Il dialogo – secondo i sindacati lucani – è “quanto mai necessario con le società petrolifere per definire un piano strategico sull’energia che guardi alla sostenibilità ambientale e ad una transizione ecologica efficiente per mantenere i livelli occupazionali in una marcata ottica di sviluppo dell’economia regionale”. (ANSA).