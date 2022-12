I saldi invernali in Basilicata dal 2 gennaio al 2 marzo 2023

I saldi invernali in Basilicata cominceranno lunedì 2 gennaio e si protrarranno fino a giovedì 2 marzo 2023. La Basilicata è tra le regioni che ha deciso di anticipare la data dei saldi, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio degli sconti, come previsto dalla legge regionale 31/2008 e dalla delibera di Giunta regionale 527/2021.

Lo annuncia l’assessore regionale allo sviluppo economico, Alessandro Galella.

«I saldi di fine stagione – dichiara Galella – sono un importante appuntamento sia per i nostri esercenti, sia per i consumatori. L’auspicio – aggiunge Galella – è che i saldi invernali contribuiscano a normalizzare i consumi che hanno subito una forte contrazione a causa della pandemia e delle altre congiunture economiche. Confidiamo in questa opportunità – conclude Galella – perché, nonostante il periodo di incertezza, la stagione dei saldi resta un’occasione molto attesa dai consumatori”.

La calendarizzazione dei saldi in Basilicata decisa dalla Regione, secondo quanto ha comunicato l’Assessore Galella, trova la condivisione di Federmoda-Confcommercio Potenza. Lo rende noto il presidente Federmoda Antonio Sorrentino con l’auspicio di un rilancio delle vendite di abbigliamento, calzature, accessori invernali che in Basilicata sono partite in ritardo condizionate dalle condizioni climatiche oltre che dalla crisi economica e dall’atteggiamento prudente dei consumatori. E’ bene ricordare che questa parola è entrata ormai nel gergo comune con una qualifica ben precisa, ma in realtà è strettamente connessa ad un lessico commerciale. Il termine “saldi” indica, infatti, la differenza tra le entrate e le uscite, nonché un “saldo” positivo o negativo; motivo per cui i saldi sono la merce che non è stata venduta in un negozio a fine stagione e la vendita stessa dell’invenduto. Il nostro auspicio è proprio questo: smaltire prodotti dai magazzini e incassare liquidità. Intanto, dopo un novembre che registra un calo medio del 2,4% delle vendite di prodotti di moda rispetto al 2021, Federazione Moda Italia-Confcommercio confida in una crescita degli acquisti negli ultimi giorni prima del Natale. Dai monitoraggi sui negozi associati, nel 2022 si è visto il segno positivo solo ad aprile (+3,5%), maggio (+5,7%) e agosto (+1%); tuttavia, lascia ben sperare il fatto che tra i regali più desiderati di questo Natale ci siano gli intramontabili prodotti di moda, dalla maglieria ai pantaloni, dai piumini agli abiti e giacche, dalle scarpe alle sneaker, dalle borse di qualità agli immancabili accessori, fino agli articoli sportivi.