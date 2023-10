Hockey, continua la scalata della Polisportiva Valdagri

Continua l’ascesa della Polisportiva Valdagri, che collezione anche una serie di primati. Unica squadra a rappresentare la Basilicata nell’hockey (questo durante le ultime finali nazionali del trofeo Coni 2023 tenutosi proprio in terra Lucana) alla partecipazione del campionato U14 femminile. << Dall’inizio di quest’anno è cominciata una grande avventura-racconta il presidente della Polisportiva Valdagri, Pino Abelardo- . Il 18 aprile abbiamo formalizzato la nascita della nostra Polisportiva, iscrivendoci poi ai due campionati U14 femminile e maschile. Quello femminile iniziato lo scorsa settimana, a Roma,dove abbiamo scritto una pagina della storia dell’hockey”. Per la Basilicata è stata la prima partecipazione ad un campionato nazionale. “La nostra squadra – continua Abelardo -è stata la prima a disputarlo e le nostre ragazze sono state delle vere e proprie leonesse . Siamo molto felici ed orgogliosi. A questo si aggiunge ora il campionato maschile, con i nostri giovani gladiatori, e il primo trofeo dello Jonio. Più che un Trofeo, il 28 e 29 ottobre rappresenteranno due date storiche per l’hockey apulo lucano, dal momento che mai due squadre delle due regioni si erano affrontate in gare ufficiali di hockey. >>La Polisportiva Valdagri affronterà la storica società pugliese dell’Hockey Club Olimpia di Torre Santa Susanna in quattro gare, la migliore si aggiudicherà la coppa del primo Trofeo dello Jonio, il primo di una lunga serie, come da intenzione dei due presidenti dei club lucano e pugliese e dei dirigenti delle due società. La volontà? <<Far crescere il valore tecnico dei propri atleti ed atlete” sottolinea il presidente Abelardo. Le gare prenderanno il via sabato 28 ottobre e si concluderanno domenica 29. “La nostra società sta diventando sempre più grande – spiega Abelardo – implementando soci, dirigenti e assistenti tecnici e contando di un supporto incredibile da parte dei nostri sponsor. Tanti i bambini che vengono ad allenarsi nella nostra società. Contiamo già 40 tesserati – conclude -e tanti altri per l’acrobatica aerea, altra disciplina sportiva che fa parte della nostra società >>. E dunque in bocca al lupo alla Polisportiva Valdagri.