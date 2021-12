Ha fretta di nascere e viene alla luce sulla Tito-Brienza. Mamma e piccolo stanno bene

Il piccolo Riccardo non ha voluto attendere che la sua mamma arrivasse in ospedale ed è nato nell’ambulanza del 118. Una bella storia, raccontata da La Siritide, che ha avuto come protagonista l’equipaggio del 118, intervenuto per soccorrere la partoriente.

E’ accaduto nella serata di ieri. Una signora di Sant’Arcangelo, iniziate le doglie da parto, si stava recando in auto con il marito in ospedale. Ma all’altezza del bivio di Armento i coniugi si sono resi conto che non sarebbero riusciti a raggiungere Potenza perchè il travaglio era in atto. E’ stato allertato il 118. Un’ambulanza ha raggiunto la coppia e, soccorso la donna, è ripreso il viaggio. Ma il parto è avvenuto prima, all’altezza della Tito-Brienza. La puerpera è stata assistita dalla dr.ssa Teresa Vollaro e dall’infermiera Maria Assunta Ielpo. Alla guida dell’ambulanza Vito Claps.