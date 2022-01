Guardia Nazionale Ambientale: 1° corso nazionale basico e abilitante online

La Guardia Nazionale Ambientale ha ultimato il 1° corso di formazione Nazionale, modulo Basico e modulo abilitante online, maggio/settembre 2021, con esame finale e certificato di idoneità al rilascio del Decreto Prefettizio.

“Siamo fortemente convinti che la formazione e coinvolgimento delle nuove generazioni sia un valore aggiunto e di grande efficienza sul piano non solo teorico ma perlopiù pratico”, dice il Dirigente Interregionale Centro Sud Dott. D’acunto Antonio, “il nostro progetto è quello di non fermarci qui, ma continuare ed, ove possibile, intensificare la formazione dei ragazzi con altri corsi di formazione rivolti all’educazione ambientale ed attività pratiche di coinvolgimento nel rispetto della natura e degli animali”.

“Sì, l’obiettivo della Guardia Nazionale Ambientale è quello di portare avanti progetti importanti come questo corso che abbiamo appena concluso, non solo, ma di avviare altri progetti di sensibilizzazione sull’ambiente nelle scuole”, aggiunge il Dirigente per la Provincia di Potenza Dott. Nicola Russo, “avviare con le pubbliche amministrazioni protocolli d’intesa, organizzare Webinar dove verranno trattate tematiche sugli aspetti legati alla salvaguardia dell’ambiente, rispetto della natura, supporto alle forze di polizia, e tanto altro. Voglio inoltre aggiungere e sottolineare che siamo una Associazione di Volontariato che sopravvive con l’autofinanziamento, e con le convenzioni stipulate con alcuni enti. Un ringraziamento come sempre al nostro Presidente e Dirigente Generale Superiore, Dott. Alberto Raggi, è grazie a lui se oggi la Guardia Nazionale Ambientale è diventata un’associazione credibile e solida”.

“Comune passione è la convinzione che si possa fare qualcosa di concreto per rendere l’ambiente migliore”.