Grumentum e Viggiano, la storia della Valle dell’Agri su “Origini” Rai2

Nella puntata di domenica 21 Gennaio, in onda su Rai2 alle 14.55 (e in replica in versione ridotta sabato 27 Gennaio alle 11.55 su Rai1), ORIGINI ci porta a Grumentum, antica colonia romana e centro propulsore dal quale ebbero origine i centri abitati della Val d’Agri.

Attraverso un notevolissimo approfondimento, il regista di origini lucane Walter Vetere, dall’area archeologica si sposta all’eremo di Santa Maria la Preta per poi arrivare a Viggiano e al racconto del suo legame con Grumentum.

I Romani scelsero il centro della Val d’Agri, sempre in provincia di Potenza, per costruire una delle loro città più importanti: Grumentum. Questa città era il crocevia di antiche vie commerciali che vedevano Roma come punto di riferimento, e proprio a immagine e somiglianza della capitale venne costruita la città di Grumentum, che trovò la sua forma urbana più efficiente grazie alle strade rette e perpendicolari tra loro, e a edifici pubblici enormi, come l’Anfiteatro, annoverato tra i più antichi della nostra penisola. La città di Grumentum venne fondata e costruita su antichi insediamenti lucani. Lungo i rilievi che circondano il fiume Agri sono tuttora presenti dei comuni molto caratteristici, che hanno conservato molto della cultura antica: Valentina Caruso visiterà Grumento Nova, realizzando un incontro singolare con una persona che ha scelto di lasciare Milano per vivere nel paese lucano.

Un focus interessante è stato riservato alla narrazione dell’unicità della tradizione musicale Viggianese nell’800. Ad arricchire il racconto dei conduttori Francesco Gasparri e Valentina Caruso troviamo Francesco Tarlano, direttore del Museo Archeologico dell’Alta Val D’agri, Stefano del Lungo, ricercatore e archeologo esperto di monachesimo Bizantino nell’Italia meridionale e Biagio Russo, scrittore e autore del romanzo biografico “Victor Salvi il signore delle arpe”, racconto storico liberamente ispirato alla vita del più grande costruttore di arpe al mondo.

Origini è un programma dedicato al tema affascinante della storia più antica e profonda dell’Italia e dei suoi territori.