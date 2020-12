Grumento Nova: tour virtuale della mostra “Interno di famiglia del 1600”

Nella mostra virtuale vengono ricostruiti alcuni aspetti della vita della Città di Saponara, attuale Grumento Nova, alla fine del 1600, quando il principe Carlo Maria Sanseverino ne fece uno dei centri del suo potere e una delle residenze preferite.

È un lavoro della prof.ssa Maddalena Antonia Albano messo a disposizione dell’Amministrazione Comunale di Grumento Nova a titolo gratuito. Da parte del Sindaco, Antonio Imperatrice, il ringraziamento per il lavoro che ben si colloca nell’ambito dei progetti di Valorizzazione Storica della nostra Comunità con il ricordo della poetessa e mecenate Aurora Sanseverino.

Il Sindaco: “il tour virtuale è molto efficace ed aiuta, da un punto di vista didattico e conoscitivo, a comprendere e compenetrarsi nella storia delle nostre piccole comunità scoprendo dettagli, luoghi, passioni e particolari monumentali, soprattutto in questo periodo particolare di isolamento sociale. Un grande apprezzamento alla prof.ssa Albano per questo importante dono al nostro paese ed alla nostra storia“.

IL TOUR SI SNODA IN CINQUE TAPPE:

SAPONARA E LA FAMIGLIA DEL PRINCIPE CARLO MARIA SANSEVERINO.

Presentazione di disegni della città e dei quadri che ritraggono i membri della famiglia principesca (gli originali sono conservati al Museo Filangieri di Napoli).

Questa prima area ci conduce nel clima del tempo e ci fa conoscere i membri della nobile famiglia.

IL CASTELLO DI SAPONARA

Storia sintetica della trasformazione, distruzione e del restauro del leggendario palazzo con piccoli focus su quanto è sopravvissuto.

LA FESTA BAROCCA

Illustrazione degli aspetti tipici di una festa barocca con riferimenti documentati alle celebrazioni per le nozze della poetessa Aurora Sanseverino con il duca Niccolò Gaetani, celebrate a Saponara il 28 aprile 1686.

AURORA SANSEVERINO

Sintetico profilo della principessa-poetessa, con un richiamo alle sue vicende personali e ai suoi interessi culturali.

RIEVOCAZIONE STORICA “L’AURORA SOTTO LE STELLE”

Sala con i video relativi alla Rievocazione storica “L’Aurora sotto le stelle” che dal 2015 viene organizzata a Grumento Nova per ricostruire le nozze Sanseverino-Gaetani.

Questo il link per la mostra virtuale, pubblicato anche su sito Istituzionale del Comune di Grumento Nova.

https://www.artsteps.com/view/5fb1566b3e24351086f191b1

CONSIGLI PER LA VISUALIZZAZIONE

La fruizione della mostra non richiede particolari competenze digitali, ma si danno i seguenti consigli per la visualizzazione:

✓ Uso di un PC e visione in “full screen”, ovvero a schermo intero

✓ Attivazione dell’audio se viene richiesto, cliccando sul flag di colore verde.

✓ Dopo aver cliccato sul link, prima di avviare il tour, attendere la conclusione del download degli item che compare sullo schermo, che permetterà di visualizzare tutti gli artefatti della mostra, in particolare gli oggetti in 3D.

✓ Il tour ha un percorso preimpostato, ma ognuno può scegliere di bloccarlo o modificarlo. È consentito anche saltare alcune tappe, selezionando, con l’apposita funzione, la postazione che si desidera vedere.

✓ Per gli approfondimenti segnalati nel percorso, è necessario cliccare sulle immagini, cosa che farà comparire piccoli spot illustrativi. Si consiglia di ridurre sempre tali spot se dovessero mostrarsi a schermo intero.