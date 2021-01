Grumento Nova: Ordinanza del Sindaco Imperatrice per il contenimento del contagio da Covid-19

Dopo i 21 casi positivi di ieri da covid-19 il Sindaco Imperatrice emana l’ ORDINANZA SINDACALE N° 232 DEL 10/1/2021:

1 -La sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado di Grumento Nova sino al 30/01/2021, con DAD;

2- La chiusura dei Bar-pasticcerie-gelaterie, anche per attività di asporto, sino a Lunedi 18/01/2021, con decorrenza immediata, a partire dalle ore 14,00 di oggi, salvo per i bar degli alberghi, relativamente al soli propri ospiti;

3 – La chiusura di Parrucchieri, Negozi per l’Abbigliamento, sino a Lunedi 18/01/2021;

4 – Per le edicole, the la vendita di giornali e/o riviste possa avvenire solo all’ingresso dell’esercizio e fino alle ore 14,00 di ogni giorno, sino al 18/01/2021;

5- Per Ristoranti e Pizzerie: la pratica dell’asporto avvenga solo all’ingresso dell’esercizio e sino alle 22,00. Per gli Alberghi, Hotel ed Agriturismo, a consentita la ristorazione in sicurezza per i soli ospiti, sino a Lunedi 18/01/2021;

6 – La sospensione dei mercati, fiere e vendita di vestiario, fiori e prodotti non alimentari in maniera stabile e/o itinerante, sino al 2/2/2021 compreso;

7 – La sospensione di qualsiasi attività di vendita, consulenza porta a porta, fino al 31/01/2021 (a titolo semplificativo e non esaustivo lettura contatori Elettrici, Gas, Telefonia, etc);

8- II divieto della pratica della macellazione familiare del maiale, pur se comunicata alle autorità sanitarie competenti, sino al 31/1/2021;

9 – Che l’apertura al pubblico degli Uffici Comunali avvenga dalle 11,00 alle 13,00 di ogni giorno, fino al 25/1/2021. Per l’Area Tecnica e Finanziaria, l’ingresso nei medesimi orari potrà avvenire con prenotazione obbligatoria telefonica.

SI RACCOMANDA INOLTRE LA SOSPENSIONE delle visite da fare o ricevere a/da parenti ed amici nel nostro Comune ed in altri, sino al 31/01/2021.