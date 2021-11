Grumento Nova: conferimento Cittadinanza Onoraria Milite Ignoto

Officiata la benedizione della corona di Alloro e della lapide al Milite Ignoto, padre Thomas della parrocchia Sant’Antonino Martire. Consegnate targhe di riconoscimento per la Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia al M.llo dei Carabinieri Michele Anselmo ed al M.llo della Polizia Municipale Paolo Giampietro. Lo stesso anche alla vice preside dell’istituto F. PERRONE di Grumento, prof.ssa Lascaleia, per l’apporto e gli approfondimenti offerti durante la Commemorazione da tutti i giovani studenti, dimostrando maturità e profondo legame agli ideali di Libertà, democrazia e pace.

Grande soddisfazione da parte del Sindaco, Antonio Imperatrice che ha apprezzato la grande partecipazione della propria Comunità in un momento così importante della ripresa di vita sociale ed Istituzionale. Un commosso ricordo è stato da lui fatto in memoria delle vittime della pandemia da Covid, in Italia ed anche nella sua piccola Comunità.

Partecipazione Scuole Istituto Francesco Perrone di Grumento, Polizia Minicipale e Caserma Carabinieri di Grumento Nova.