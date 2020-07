Grumento Nova: buoni acquisto per i cittadini residenti da almeno 12 mesi

Il Comune di Grumento Nova ha approvato delibera con cui ogni cittadino residente a Grumento Nova, da almeno 12 mesi, avrà diritto a 50 Euro di buoni acquisto da spendere presso gli esercizi commerciali, artigianali e di servizio del Comune (Alimentari, Ferramenta, Bar, Ristoranti, Pizzerie, B&B, Alberghi, distributori carburanti, caseifici, macellerie, artigiani, vestiario, etc).

Obbligo previsto: spesa pari al doppio del valore del buono (es. Buono da 10 Euro sarà fruibile per una spesa pari a 20 Euro).







Una famiglia da 4 persone, a domanda, riceverà buoni per 200,00 Euro, per una spesa da 400 euro. L’Azione mira a fidelizzare i residenti con le attività presenti per aiutarle nella sostenibilità economica della propria impresa.

Inoltre si vuole fornire un diretto ristoro economico alle famiglie, proveniente dalle Royalties del Petrolio.

Pubblicato l’avviso sul sito del Comune con scadenza venerdì 10 luglio alla ore 14:00.

MODELLI SU SITO COMUNALE E PRESSO UFFICI ALL’INGRESSO DEL MUNICIPIO