Grumento Nova: 56 positivi da covid-19. Il Sindaco Imperatrice chiede l’intervento della Regione

Il Sindaco di Grumento Nova Antonio Imperatrice, dopo una riunione in Prefettura, chiede l’intervento del Presidente della Giunta Regionale, Vito Bardi, della Task Force Regionale e della Direzione Generale dell’Asp, per ATTUARE MISURE urgenti più restrittive per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 determinatasi nel proprio paese, con, ad oggi, 56 casi di positività registrati con tampone molecolare dell’Asp.

