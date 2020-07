GrandiEventi – “Think Tank Basilicata 2020” sbarca a Guardia Perticara

“Think Tank Basilicata” sbarca a Guardia Perticara.

L’iniziativa è organizzata e promossa da “The European House – Ambrosetti” in collaborazione con Total E&P Italia.

Il “Think Tank Basilicata”, giunto alla sua seconda edizione, è un’iniziativa a carattere strategico-competitivo finalizzata a definire e sviluppare concretamente una visione per il futuro della Basilicata, incentrata su nuove traiettorie e attivatori di sviluppo, ingaggiando attivamente i leader imprenditoriali e istituzionali e la società civile.

L’obiettivo ultimo è rimettere al centro dell’attenzione nazionale ed europea le sfide più urgenti per il rilancio della Basilicata ma anche le opportunità e le competenze strategiche attorno a cui il territorio, in sinergia con le altre Regioni del Sud, può decidere di giocare la propria partita di attrattività e competitività.

La prima edizione dell’iniziativa si è conclusa con Il Forum internazionale dello scorso 30 gennaio 2019 a Matera – che ha visto la partecipazione di oltre 200 attori del territorio e di 24 relatori da tutto il mondo e ha presentato la visione “Basilicata: energie per un futuro sostenibile”. Una visione che spinga la Basilicata a diventare una tra le Regioni più sostenibili e resilienti in Italia e in Europa, valorizzando in primis tre punti di forza del territorio: la presenza di attori che fanno parte dell’industria capital intensive, la presenza di filiera agroalimentare estesa e il contributo dell’industria culturale e del turismo.

Nel 2020, il Think Tank evolve in un Act Tank, con l’obiettivo di passare dalle proposte alle azioni e dare risposte concrete alle esigenze strategiche del territorio.

Il percorso 2020 prevede una serie di incontri fisici e/o digitali con le realtà e gli attori locali per intercettarne le esigenze e per supportarli nella concreta realizzazione di progettualità finalizzate allo sviluppo economico e sociale del territorio.







L’iniziativa beneficia del contributo di un Comitato Scientifico di alto profilo composto da:

Massimiliano Cesare (Presidente di F2I SGR; Presidente di Invitalia – Mediocredito Centrale; con la carica di Consigliere economico e giuridico del Presidente del Consiglio nell’Esecutivo del “Governo Letta”, ha rappresentato la Presidenza nei rapporti con il sottosegretariato ed i Ministeri economici);Enrico Giovannini (Ordinario di Statistica Economica Università di Roma Tor Vergata; Portavoce dell’Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile – ASviS; già Presidente ISTAT e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali);

Claudia Pingue (Direttore Generale di PoliHub, Acceleratore di Startup e Distretto di Innovazione del Politecnico di Milano; Venture Partner, 360 Capital Partners; Chairman of the Board e Co-founder, doDigital srl);

Gianni Riotta (Vice Presidente esecutivo, Council for the United States and Italy; Pirelli Visiting Professor, Princeton University; Membro permanente, Council on Foreign Relations; Editorialista, La Stampa).

L’appuntamento di Venerdì 24 Luglio

Si tratta del terzo tavolo di Lavoro del percorso 2020 del Think Tank Basilicata che si terrà il prossimo venerdì 24 luglio presso la Sala Comunale del Comune di Guardia Perticara dalle ore 15:00 alle ore 17:00 circa.

L’obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere gli spunti e le riflessioni degli attori del territorio rispetto alle priorità della Regione Basilicata per definire insieme un percorso sostenibile di crescita per il territorio. L’incontro sarà anche l’occasione per presentare delle best practice a livello nazionale e internazionale che possano servire da stimolo per il dibattito tra i presenti. Tra i relatori confermati ci sono Vincenzo Pinto (Client Executive Health & Local Public Sector, Almaviva) e Mariarita Costanza (Cofondatore e CTO, Macnil GT Alarm Gruppo Zucchetti).

“Gazzetta della Val D’Agri” official broadcast partner

La redazione de “La Gazzetta della Val D’Agri” seguirà in esclusiva l’evento.

Fin dalle 14.30 di Venerdì 24 Luglio, collegamenti e interviste flash ai relatori.

A partire dalle 15, diretta integrale dell’incontro sulla nostra pagina facebook.

Al termine dell’incontro, conclusioni e contributi finali con gli interventi degli ospiti presenti.

FLYER TAVOLI_IMPAGINATO DEF rev _a

Call for ideas_Power2Innovate_flyer_new