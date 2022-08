Grande successo per la Prima Edizione de “Master Chef Saponarese” organizzata dalla Pro Loco di Grumento Nova con la supervisione dell’Associazione Cuochi Potentini che ha “giudicato” quanto preparato dai partecipanti. Dodici le squadre che si sono cimentate, ognuna composta da 3 componenti. Un’ora a disposizione per la preparazione di un primo, un secondo ed un dolce, con i relativi accostamenti di vino.

Grande la partecipazione di pubblico nella splendida cornice del Salone del Castello Sanseverino.

Piacevole la sorpresa generata per la vittoria della squadra “Le fuori sede”, le giovanissime Sara Orlando, Maraja Bonsera e Giohanna Pennella, nuove e promettenti leve della gastronomia lucana. Secondo posto per Giuseppe Nigri, Sara Fulco e Giusi Dipierri. Terzo posto per Nadia DeLorenzo, Lucia Cirigliano ed Angela Trivigno.