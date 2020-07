Grande successo per l’ Urban Trail di Marsicovetere

Una Domenica mattina di mezza estate all’insegna dello sport, della sana aggregazione e della valorizzazione dello splendido centro storico di Marsicovetere.

La commistione di questi semplici (ma decisivi) ingredienti, spiega il successo straordinario della prima edizione dell’ “Urban Trail” all’interno del borgo valligiano.

L’evento, inserito all’interno del calendario degli appuntamenti estivi del progetto “Val D’Agri” turistica, ha riunito ai nastri di partenza atleti,appassionati e amatori di tutte le età.

Circa sessanta persone, alle ore 10, si sono imbattute in una escursione mozzafiato per le strade e per i vicoli caratteristici del centro storico di Marsicovetere.

Il circuito, ideato dallo sportivo Martino Grande, misurava circa 2.5km, da ripetere quattro volte.

Un’esperienza davvero unica, che ha permesso ai partecipanti di conoscere ogni singolo angolo, ogni singola prospettiva paesaggistica della parte antica del Comune.

Un’idea di turismo legata allo sport e alla valorizzazione del centro storico che ha superato brillantamente la prova della partecipazione e dell’interesse.

L’iniziativa è stata organizzata con il contributo attivo dell’Amministrazione Comunale di Marsicovetere.







Presenti il Sindaco Marco Zipparri, l’assessore allo Sport Michele Varalla, l’assessore alle politiche economiche Patrizia Bruno ed il consigliere Sesto Solimando, mentre parte attiva dell’organizzazione del circuito e dei punti ristoro erano il vicesindaco Giuseppe Molinari ed il consigliere Giovanni Giampietro.

Alcuni momenti prima della partenza