Grande presenza di cittadini per la ricostituzione di ALI Basilicata (lega delle autonomie locali)

Si è svolta ieri sera 21 aprile presso la Sala consiliare della Provincia di Matera l’Assemblea di ricostituzione di ALI Basilicata. Tanti gli amministratori locali e gli esponenti del mondo politico regionale intervenuti per il Congresso che ha di fatto ricostituito ALI Autonomie Locali Italiane Basilicata dopo oltre 15 anni, e che ha eletto all’unanimità il presidente della provincia di Potenza Rocco Guarino a presiedere l’Associazione con un comitato di cui fanno parte tutti i sindaci dei comuni aderenti.

La sede lucana dell’associazione sarà intitolata al sen. Angelo Ziccardi, scomparso nel 2019, che ha per 20 anni diretto l’associazione ed è stato responsabile della Consulta nazionale dei piccoli comuni, grande animatore e costruttore delle politiche autonomistiche in Basilicata. A ricordarlo nel suo intervento all’assemblea il prof. Amerigo Restucci, professore presso la facoltà di Architettura dell’Università IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia) e rettore della stessa Università. Ad aprire la manifestazione una relazione del Sen. Salvatore Adduce referente ALI per la Basilicata. Proprio sull’esempio del sen. Angelo Ziccardi, ha detto Adduce, riprendiamo dopo molti anni il lavoro di costruzione di una associazione che ha scritto pagine importanti per la Basilicata e per l’Italia”. “ALI è da sempre impegnata a portare avanti il protagonismo delle istituzioni locali offrendo strumenti di sostegno e di tutela agli amministratori locali verso i propri territori”, ha detto Valerio Lucciarini De Vincenzi, Direttore generale ALI. “La presenza in Basilicata di un’associazione come ALI, da sempre impegnata in battaglie identitarie, è un importante sostegno al lavoro che i sindaci e gli amministratori locali si trovano ad affrontare quotidianamente per il buon governo delle proprie città, e un grande supporto nel lavoro di interlocuzione con i diversi livelli di governo, a cominciare dalla Regione Basilicata”, ha concluso Lucciarini. “I sindaci e gli amministratori locali sono la parte migliore della politica del nostro Paese”, ha detto il Presidente nazionale ALI e Sindaco di Pesaro Matteo Ricci. “ALI si sta sempre più caratterizzando per essere la casa dei riformisti e progressisti locali, un punto di riferimento vero per i tanti amministratori locali, anche civici. Ci caratterizziamo per essere liberi di portare avanti battaglie che non possono essere condotte da altre associazioni, con cui lavoriamo a stretto contatto, come l’ANCI che rappresentando tutti i comuni italiani ha un ruolo prettamente istituzionale. Ci siamo schierati per primi contro l’invasione dell’Ucraina, abbiamo lanciato la campagna “Comune adotta Comune” per sostenere concretamente l’emergenza e la ricostruzione, abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento per aiutare le famiglie che ospitano i profughi e per lavorare sull’integrazione”, ha ricordato Ricci. “Abbiamo chiesto risorse per far fronte all’inflazione e al caro energia, che sta colpendo e mettendo a rischio i bilanci degli enti locali, e abbiamo ottenuto 200 milioni che però non sono sufficienti. C’è poi un altro serio rischio per i Comuni: che non ci siano imprese disponibili per i lavori del Pnrr, a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime e perché con il bonus 110% è più conveniente l’edilizia privata: su questo occorrerà intervenire per trovare un punto di equilibrio”, ha sottolineato Ricci, che ha concluso: “Sono tante le battaglie che abbiamo di fronte. Ai tanti amministratori locali riformisti e progressisti va il mio ringraziamento. Portate avanti le vostre battaglie con ALI, per dimostrare che c’è una visione della Basilicata diversa, critica e propositiva che può crescere dai comuni, dalle province e dagli enti locali”. All’Assemblea sono intervenuti i presidenti delle Provincie di Matera e Potenza, Piero Marrese e Rocco Guarino. Hanno preso la parola tra gli altri l’Avv. Nicola Buccico e l’on. Vincenzo Viti.