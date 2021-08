Grande notizia per i fedeli lucani: Papa Francesco in Basilicata il 25 settembre 2022

Il 26 agosto 2021 il vescovo della Diocesi di Matera-Irsina mons. Antonio Giuseppe Caiazzo è stato ricevuto in udienza privata dal Santo Padre.

Nel corso del cordiale incontro il Presule ha rinnovato a Papa Francesco l’invito a visitare la nostra regione, invito già formulato dai Vescovi lucani in occasione di Matera capitale della cultura europea 2019.

L’occasione propizia per questo viaggio in terra lucana è rappresentata dal Congresso Eucaristico Nazionale che si svolgerà il prossimo anno a Matera dal 22 al 25 settembre e che vedrà la partecipazione di sacerdoti, religiosi e laici di tutte le diocesi italiane.

Il Papa ha confermato il vivo desiderio di presiedere la solenne celebrazione eucaristica a conclusione del Congresso, non escludendo la possibilità di visitare anche qualche luogo significativo della nostra Arcidiocesi.

A distanza di trent’anni dalla storica visita in Basilicata di Papa Giovanni Paolo II in Basilicata si fa sempre più concreta la possibilità di accogliere nuovamente il Santo Padre in un periodo che si spera veda la completa ripartenza della vita sociale, religiosa e civile.

Ci vorrà del tempo per conoscere nel dettaglio il programma del Congresso della cui stesura si sta occupando, oltre il Comitato diocesano, un’apposita Commissione Nazionale che dopo un primo incontro nella città dei Sassi si riunirà per la seconda volta a Roma nei giorni 13 e 14 settembre.

fonte: TRMTV