Gli auguri di buon lavoro del Consigliere Regionale Aliandro agli amministratori eletti

“Il mio in bocca al lupo va a tutti i sindaci e i consiglieri neoeletti, che da oggi, tutti insieme, lavoreranno con impegno per la crescita dei propri Comuni. Il recente risultato elettorale mostra come la popolazione lucana, stanca della politica del passato, sia sempre più orientata al cambiamento e a premiare chi sta operando bene”. E’ quanto afferma il consigliere regionale Gianuario Aliandro (Lega), rispetto all’esito delle elezioni amministrative, sottolineando che: “Siamo in un periodo storico senza dubbio non facile: la crisi economica attanaglia anche gli Enti comunali ed i piccoli Comuni, inoltre, sono colpiti da un inesorabile spopolamento. Sono sicuro che questa sia la strada giusta per invertire la tendenza e dare spazio ad una nuova classe politica che sia in grado di innalzare il livello sociale, politico ed economico delle nostre realtà territoriali. Ripongo piena fiducia in questi nuovi amministratori, i quali saranno certamente in grado di guidare le proprie comunità con energia e trasparenza, assicurando gli obiettivi illustrati nelle rispettive campagne elettorali”.

“Sarà importante – precisa Aliandro – porre al centro dell’operato amministrativo i cittadini e le loro esigenze, ascoltandoli e rispettandoli, senza alcuna discriminazione, figlia di una politica obsoleta, da sradicare. Occorrerà sfruttare e potenziare le risorse locali, come fonte di sviluppo primaria di ogni paese lucano. Il sottoscritto, in quanto Consigliere regionale, mette a disposizione il proprio impegno quotidiano per la risoluzione di tutte le eventuali problematiche attinenti alle varie Comunità e ai propri amministratori”.

“La buona amministrazione, nonostante gli inevitabili ostacoli di percorso – conclude il consigliere – porta sempre a risultati brillanti e soddisfacenti per chi la conduce e per chi ne riceve i benefici. Buon lavoro a tutti”.