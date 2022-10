Gli alunni dell’Istituto Petruccelli-Parisi di Moliterno-Tramutola al “Maker Faire Rome”

L’Istituto Petruccelli-Parisi di Moliterno-Tramutola membro della rete e-Mobility (associazione di scuole per la mobilità sostenibile nella didattica) con la sezione MAT di Tramutola ha partecipato con la rete insieme ad altre 5 scuole con uno stand tecnologico, al “Maker Faire Rome” (6/9 ottobre 2022).

Il Maker Faire Rome è una delle più grandi Fiere Italiane, dove si facilita e si racconta il progresso tecnologico, connettendo istituzioni, persone e idee. Infatti la manifestazione posiziona la città di Roma al centro del dibattito sull’innovazione, unisce la scienza e la tecnologia.

La sezione MAT(manutenzione e assistenza tecnica) di Tramutola ha partecipato alle tre giorni dell’evento con sei alunne/i delle due classi quinte (Lombardi Luigi Pio, Zottarelli Nicola, Pinto Nicole, De Maio Ilenia, D’Onofrio Teresa e Di Brizi Cosimo) accompagnati dal Prof. D’Onofrio Vito Antonio. La delegazione si è presentata alla fiera lo scorso giovedì 6 Ottobre per istituire il proprio Stand in compagnia di altre istituzioni scolastiche della rete e-Mobility, provenienti da nord e dal sud dell’Italia.

L’idea di costruire due Gokart a propulsione elettrica è stata pensata, progettata e realizzata nei laboratori dell’Ipsia di Tramutola dagli studenti dell’Istituto. La costruzione dei Gokart ha evidenziato due punti cardini: il riciclo dei materiali e la mobilità sostenibile. Le macchine sono costitute da due telai Junior ed Evo, che sono stati recuperati in pieno stato di abbandono nei pressi di alcuni Kartodromi. I pezzi dei sistemi frenanti, cuscinetti, mozzi, cerchi e ruote, anch’essi sono stati recuperati presso auto demolitori, mentre le celle agli ioni di litio sono stati prelevati presso pacchi batteria di vecchi pc portatili in disuso, recuperati (le celle funzionanti) e riposizionati con nuovi accoppiamenti e saldature in nuovi pacchi generatori, materiali destinati allo smaltimento e riportati a nuova vita. Alcuni pezzi di trasmissione e del pignone sono stati riprogettati e realizzati con la Fresa CNC del laboratorio scolastico.

Per il montaggio, dopo le dovute riparazione e adattamento dei telai con rinforzi saldature e riverniciature, sono stati alloggiati i gruppi propulsori (motori elettrici brushless) con centraline di gestione e cablaggi vari, la costruzione del cruscotto con le relative strumentazioni è stata progettata e realizzata con la stampante 3D anch’essa in dotazione dei Laboratori dell’Ipsia.

Lo stand per l’idea dei prototipi altamente innovativi è stato visitato da un numeroso pubblico, tante sono state le domande e le curiosità rivolte agli studenti che prontamente hanno risposto in modo professionale. Si è tenuta una conferenza stampa alla presenza di TV e giornali per esporre i propri lavori insieme alle altre scuole e al responsabile della rete di e-Mobility, Prof. Claudio Cavallotto, per il Petruccelli -Parisi è intervenuta l’allieva D’Onofrio Teresa dove ha illustrata i progetti all’insegna dell’innovazione e della mobilità sostenibile.

“Una bella prova del Petruccelli-Parisi di Moliterno-Tramutola”, spiega la Dirigente Prof.ssa Simone Saggese e evidenzia la preparazione, l’applicazione e la dedizione degli studenti e dei professori dell’Istituto, che con passione impegno e sacrificio hanno permesso la buona riuscita dell’evento, “la nostra scuola dimostra sempre più una visione del tempo e del futuro, che si proietta verso traguardi di nuove didattiche, tecniche e innovazioni, un ottimo approccio per affrontare le sfide del nuovo millennio”.