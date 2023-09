Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2023) a Grumentum

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (GEP 2023), la Direzione Regionale Musei della Basilicata organizza diverse attività nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2023, presso il Museo Archeologico Nazionale dell’Alta Val d’Agri e il Parco Archeologico di Grumentum.

Con le GEP 2023 si avvia il contest “Giovani protagonisti del patrimonio culturale europeo”, con lo scopo di permettere ai bambini e ai ragazzi di partecipare al dialogo sul patrimonio culturale attraverso il tema delle giornate “Patrimonio InVita”.

Venerdì 22 settembre, dalle 9:00 alle 12:30, si terrà l’orienteering tematico sulla battaglia tra Romani e Cartaginesi, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” (Grumento Nova) e CEA Bosco dei Cigni, presso il Parco Archeologico di Grumentum.

Sabato 23 settembre, a partire dalle 16:00, sarà presentato il prodotto dell’attività laboratoriale svolta nell’anno scolastico appena terminato, sul tema “La figura della donna a Grumentum e nel mondo romano”, a cura degli alunni e dei docenti dell’I. C. “L. Da Vinci” (Grumento Nova); le attività si svolgeranno prima al Museo e poi al Parco.

In serata, dalle 20:00 alle 23:00, il Parco Archeologico rimarrà aperto per fruire delle suggestive visite guidate in notturna nell’antica città illuminata (ingresso € 2,00).

Domenica 24 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, le GEP 2023 si concludono con le visite guidate sul tema di Annibale a Grumentum, presso il Museo e il Parco Archeologico.