Giornata vaccinale conclusiva presso Hub Assoil School – Zona industriale Viggiano

Viggiano – Settore Oil & Gas Covid free: questo lo scopo che ha ispirato la campagna vaccinale organizzata

presso la Zona Industriale di Viggiano da Confapi Potenza presso la sede dell’Assoil School.

La seconda giornata dell’iniziativa, che porterà al completamento della campagna vaccinale, è prevista per

sabato 31.07.2021.

Complessivamente, a margine della campagna, l’Hub vaccinale allestito presso la sede

dell’Assoil School avrà ospitato più di 300 unità lavorative di oltre 40 aziende coinvolte nelle attività dell’indotto petrolifero della Val d’Agri. La scelta della sede dell’Associazione Assoil School non è stata casuale o squisitamente simbolica, ma è stata improntata a criteri di massima affidabilità in termini di efficienza ed efficacia organizzative.

Comprensibile e viva la soddisfazione espressa dal Presidente dell’Associazione, il dott. Pasquale Criscuolo,secondo il quale “l’attivazione dell’Hub vaccinale presso la Zona industriale di Viggiano, pensata in sinergia e in partnership con Confapi Potenza, ha rappresentato l’ultimo dei tanti passi importanti che le aziende dell’indotto petrolifero in Val d’Agri hanno effettuato in un percorso volto a tutelare la salute dei propri dipendenti in conseguenza della situazione emergenziale legata alla diffusione pandemica.”

“La previsione e l’applicazione di stringenti protocolli – prosegue il dott. Criscuolo – ci hanno consentito di mantenere attivi i processi produttivi in quasi assoluta e totale sicurezza. Quest’ultimo passo ci permetterà, ancor più, di tornare gradualmente a quella normalità che rappresenta un traguardo e un obiettivo non soltanto economico e produttivo ma anche sociale ed umano.”

La realizzazione dell’Hub vaccinale di Viggiano ha rappresentato un vivido esempio di proficua

collaborazione per gli organizzatori di questa significativa iniziativa, di profilassi sanitaria che ha visto coinvolto un corposo numero di realtà produttive di ogni comparto dell’indotto petrolifero della Val d’Agri.

“A questo proposito – conclude il Presidente di Assoil School – un sentito e sincero ringraziamento va rivolto a tutta la filiera organizzativa, a partire da Confapi, nella persona del Direttore, dott. Vincenzo Albano, ed esteso alla Direttrice dell’Assoil School, d.ssa Ida Leone, fino al dott. Luigi Lavecchia e a tutti coloro che in questa iniziativa si sono spesi, profondendo i loro sforzi e le loro energie.”

Il modello multiaziendale di estensione della campagna vaccinale ha permesso di ottimizzare, a vantaggio della sanità pubblica, la velocità nella somministrazione dei vaccini, consentendo di raggiungere, in tempi più celeri, una copertura vaccinale adeguata e utile ad una maggiore sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un’ammirevole iniziativa di sanità pubblica, rivolta a tutela dei lavoratori, dei cittadini e delle comunità, che renderà ancora più efficace il percorso vaccinale valligiano, nel pieno rispetto delle priorità definite negli atti di indirizzo nazionali e regionali.

Il Presidente di Assoil School

Dott. Pasquale Criscuolo